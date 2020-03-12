Специалисты предсказали новый обвал нефти из-за коронавируса
Специалисты после первого обвала нефти заявили о возможном повторе данной ситуации. Соответствующую информацию предоставило издание НСН.
Как отметили эксперты, вышеназванное событие серьезно осложнило сообщение ВОЗ о том, что китайское заболевание нового типа стало пандемией. По этой причине фондовые рынки, вероятно, столкнутся с массовыми распродажами на биржах. Возможно, при этом будет наблюдаться второй обвал нефти. Стоимость одного барреля Brent может подешеветь до 20-ти долларов.
По словам Василия Колташова, являющегося руководителем центра экономических исследований Института нового общества, причиной происходящего на рынке стал скрывающийся за коронавирусом глобальный кризис, а не сам недуг. Как считает специалист, на рынок добычи может оказать влияние кризис в Саудовской Аравии или Иране.
Как отметили эксперты, вышеназванное событие серьезно осложнило сообщение ВОЗ о том, что китайское заболевание нового типа стало пандемией. По этой причине фондовые рынки, вероятно, столкнутся с массовыми распродажами на биржах. Возможно, при этом будет наблюдаться второй обвал нефти. Стоимость одного барреля Brent может подешеветь до 20-ти долларов.
По словам Василия Колташова, являющегося руководителем центра экономических исследований Института нового общества, причиной происходящего на рынке стал скрывающийся за коронавирусом глобальный кризис, а не сам недуг. Как считает специалист, на рынок добычи может оказать влияние кризис в Саудовской Аравии или Иране.
Экономика / Выбор редакции
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:40