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Ученые выяснили, что микробы могут повлиять на желание выйти на…
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Ученые выяснили, что микробы могут повлиять на желание выйти на улицу

Команда австралийских и британских ученых обнаружила феномен, вызывающий желание у людей выйти на улицу. Эксперты выяснили, что микробы вынуждают человека проводить время в дикой природе для укрепления иммунитета.

Экологи из австралийского Университета Флиндерс и британского Университета Шеффилда вывели теорию об «Эффекте любовного жука», который предполагает, что микробы теоретически могут влиять на поведение людей. К примеру, воздействуя на определенные рецепторы в ЦНС - они вынуждают человека проводить больше времени на природе, тем самым помогая ему бороться с воспалениями и аллергиями. Изменяя химию человеческого мозга, микробы могут изменить пищевые привычки и предпочтения относительно окружающей среды.

Часть этого процесса также зависит от частоты пребывания на природе в детстве, что постепенно переносится во взрослую жизнь. Тем не менее, важную роль в желании проводить время вне цивилизации играют унаследованные черты от поколения к поколению. В частности, речь идет о тех, которые максимизируют выживание и произведение потомства. Дальнейшее изучение «Эффекта любовного жука» может помочь ученым понять, как окружающая среда влияет на решения человека.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:38

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