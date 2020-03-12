Ученые выяснили, что микробы могут повлиять на желание выйти на улицу





Экологи из австралийского Университета Флиндерс и британского Университета Шеффилда вывели теорию об «Эффекте любовного жука», который предполагает, что микробы теоретически могут влиять на поведение людей. К примеру, воздействуя на определенные рецепторы в ЦНС - они вынуждают человека проводить больше времени на природе, тем самым помогая ему бороться с воспалениями и аллергиями. Изменяя химию человеческого мозга, микробы могут изменить пищевые привычки и предпочтения относительно окружающей среды.Часть этого процесса также зависит от частоты пребывания на природе в детстве, что постепенно переносится во взрослую жизнь. Тем не менее, важную роль в желании проводить время вне цивилизации играют унаследованные черты от поколения к поколению. В частности, речь идет о тех, которые максимизируют выживание и произведение потомства. Дальнейшее изучение «Эффекта любовного жука» может помочь ученым понять, как окружающая среда влияет на решения человека.