Компания Bloomberg назвала преимущества России в нефтяной войне





Согласно оценке экспертов, козырями столицы являются развитая инфраструктура, низкая цена промышленности, а также гибкая система налогов и плавающий курс рубля. Как отметили в Bloomberg, в России предприниматели получают долю доходов в долларах, при этом расходы они совершают в рублях. То есть у производителей есть возможность вкладывать средства в работу тогда, когда их оппоненты сокращают эти траты. Такие преимущества помогут российскому государству в нефтяной войне.Ранее компания сообщила, ссылаясь на источники, что власти Саудовской Аравии продолжают привозить в Роттердам нефть фирмы Arab Light, стоимостью около $25 за баррель. Это является значительным дисконтом, если сравнить с ценником на российскую добычу Urals.