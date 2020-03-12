АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Жена Михаила Вашукова заявила, что актер постарел на 10 лет из-за предательства Николая Бандурина

Жена отечественного юмориста Михаила Вашукова поделилась, что артист сильно постарел после того, как столкнулся с предательством коллеги Николая Бандурина. Валентина Вашукова выступила с таким заявлением в студии шоу “Судьба человека”.

Михаил Вашуков и Николай Бандурин в тандеме выступали на сцене больше 20 лет, однако внезапно для поклонников в 2006 прекратили сотрудничество. Ходили слухи о наличии ссоры в связи с денежным вопросом, но недавно Валентина Вашукова внесла ясность. Бандурин на самом деле обвинил партнера по сцене в воровстве, полагая, что недополучает свои гонорары, что артист воспринял как предательство. После этого, по словам жены, Вашуков постарел на 10 лет, а в тот вечер, когда произошло недопонимание, артист всю ночь проходил по улицам города, ощущая себя ненужным.
Жена Михаила Вашукова заявила, что актер постарел на 10 лет из-за предательства Николая Бандурина

Вашуков считает, что все произошедшее привело к лучшему, поскольку он стал продолжать творчество отдельно, соответствующее решение поддержали в “Кривом зеркале”. При этом артист не перестал общаться с Бандуриным, выходя вместе с ним на сцену, но зрители даже не догадывались о проблемах в дуэте. Сейчас Вашуков чувствует вдохновение и уверен, что у него полно творческих сил.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Модель Кассандра Юнг после увеличения груди лишилась…
Ведущую Ксению Бородину ждет сюрприз: На «Дом-2» возвращают Ольгу…
В Москве актер Алексей Самойлов получил ножевое…
Шэрон Стоун в эффектном образе снялась для обложки журнала Harper’s…
Таролог Марианна Абравитова предсказала будущее рэпера Джигана и Оксаны Самойловой: "Есть все шансы сохранить…
Россиянин заразился китайским коронавирусом во время путешествия в…
Эксперты раскрыли подробности об iOS 14 от…
Врачи рассказали о ежедневных привычках, вызывающих…
MacBook с процессором собственной разработки может выйти в конце 2020…
Специалисты предсказали новый обвал нефти из-за…
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
Жена Михаила Вашукова заявила, что актер постарел на 10 лет из-за предательства Николая…
Компания Bloomberg назвала преимущества России в нефтяной…
Екатерина Стриженова рассказала о переменах в жизни после рождения внука: "Появился новый "пуп…
Психологи рассказали, как приучить себя быть энергичным с…
Дмитрий Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за…
Красивый полет боевых вертолетов Великобритании засняли на…
Врачи назвали группы людей с повышенным риском развития…
Медики рассказали о преимуществах и недостатках мыла и антисептика для…
Глобальную версию OPPO Reno3 Pro официально представят 16…
Сорвавшийся с горы альпинист выжил после падения со 180-метровой…
Наоми Кэмпбелл надела обтягивающее платье на голое тело для новой…
Врачи: Снизить риск заражения коронавирусом поможет стирка вещей при температуре выше 30…
Ученые выяснили, что микробы могут повлиять на желание выйти на…
Meizu 16T и Meizu 17 готовятся к выходу в продажу в ближайшее…
Михаил Мишустин: Экономика России находится под…
Актрису Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция во время съемок…
Исследования показали, что новый коронавирус живет на поверхностях до трех…
Просмотреть все новости