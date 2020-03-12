Жена Михаила Вашукова заявила, что актер постарел на 10 лет из-за предательства Николая Бандурина





Михаил Вашуков и Николай Бандурин в тандеме выступали на сцене больше 20 лет, однако внезапно для поклонников в 2006 прекратили сотрудничество. Ходили слухи о наличии ссоры в связи с денежным вопросом, но недавно Валентина Вашукова внесла ясность. Бандурин на самом деле обвинил партнера по сцене в воровстве, полагая, что недополучает свои гонорары, что артист воспринял как предательство. После этого, по словам жены, Вашуков постарел на 10 лет, а в тот вечер, когда произошло недопонимание, артист всю ночь проходил по улицам города, ощущая себя ненужным.Вашуков считает, что все произошедшее привело к лучшему, поскольку он стал продолжать творчество отдельно, соответствующее решение поддержали в “Кривом зеркале”. При этом артист не перестал общаться с Бандуриным, выходя вместе с ним на сцену, но зрители даже не догадывались о проблемах в дуэте. Сейчас Вашуков чувствует вдохновение и уверен, что у него полно творческих сил.