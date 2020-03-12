MacBook с процессором собственной разработки может выйти в конце 2020 года





По словам Минг-Чи Куо, первый персональный компьютер, который купертиновцы оснастят разработанным процессором ARM, будет ноутбук. Если говорить о выходе новинки на рынок, то это состоится или в конце года, или в первом квартале 2021 года, не позднее. Сведений относительно технических характеристик уникальной модели без процессора Intel пока нет.Аналитик предполагает, что «первопроходцем» может стать MacBook Air, так как эта модель не может похвастаться производительностью своего процессора. Эксперты не знают, удастся ли разработчикам Apple создать такие процессоры ARM, которые могут составить достойную конкуренцию топовым мобильным Core i7 и i9 в девайсе MacBook Pro.