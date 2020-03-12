Екатерина Стриженова рассказала о переменах в жизни после рождения внука: "Появился новый "пуп Земли""

51-летняя актриса Екатерина Стриженова призналась, что возраст ее не пугает, а статус бабушки дарит только позитивные эмоции. Кроме того, с рождением у старшей дочери Анастасии сына Пети у телеведущей и ее супруга появился новый «пуп Земли». Знаменитость признается, что теперь максимум любви и заботы отдает маленькому внуку, а также всячески старается создать для него гармоничные условия.Кроме того, журналистка отмечает, что из всех родственников Петя особенно выделяет дедушку – Александра Стриженова. Именно с ним внук старается проводить как можно больше времени.Екатерина Стриженова регулярно делится с поклонниками фотографиями и видео с двухлетним Петром, публикуя их на своей странице в Instagram. Также не менее часто звезда телевидения размещает снимки и с другими членами семьи – с супругом и дочками Анастасией и Александрой.