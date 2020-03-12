Музыка ускоряет излечение от коронавируса





Коронавирус вызывает страх у людей по всему миру, так как учёные не в курсе о реальных масштабах его распространения, а представители Всемирной организации здравоохранения ещё не определились с лечением.По словам Магди Бадрана, есть уже большое число случаев успешной борьбы с недугом, поскольку медики заняты созданием способов решения проблемы. Новый метод, опробованный в КНР, отличается наибольшей эффективностью. Он заключается в развлечениях и моральной поддержке пациентов, что ведёт к укреплению иммунной системы. Медсёстры и врачи дополняют терапию проведением в больницах концертов. Музыка, включённая в очагах заражения, помогает людям быстрее справиться с заболеванием и депрессией.Член Египетского общества аллергологов и иммунологов отметил, что благодаря данному способу восстановились примерно 55% заражённых. Объясняется эта благоприятная тенденция легко: психологическое состояние оказывает сильное влияние на организм – стресс, депрессия, грусть вызывают у человека множество болезней, а позитивные эмоции способствуют укреплению здоровья.