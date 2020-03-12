Samsung выпустила новую модификацию смартфона Galaxy M30s
На российском рынке пользователям уже доступна новая модификация смартфона Galaxy M30s, которую выпустила компания Samsung. Гаджет среднего уровня будет работать под управлением ОС Android 9.0 (Pie).
Дебют Samsung Galaxy M30s состоялся прошлой осенью. Смартфон получил дисплей Super AMOLED Infinity-U с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма. Работает гаджет на процессоре Exynos 9611 с восемью вычислительными ядрами и графическим контролером Mali-G72 MP3.
Производитель изначально представил две модификации смартфона: 4/64 и 6/128 гигабайтов основной и флэш-памяти. Стоимость этих версий составляла 190 и 230 долларов соответственно. Но сейчас Samsung выпустила версию, которая предусматривает 4 и 128 гигабайтов памяти. Ценник на эту модификацию составляет 200 долларов, а стоимость доступных версий Galaxy M30s снизилась на 15 долларов.
С тыльной стороны разработчики установили камеру с датчиками 48, 8 и 5 Мп, а селфи-камера предусмотрена на 16 Мп. Также гаджет оснащен дактилоскопическим сканером, адаптерами Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Емкость аккумулятора новой модификации смартфона 6000 мАч.
Дебют Samsung Galaxy M30s состоялся прошлой осенью. Смартфон получил дисплей Super AMOLED Infinity-U с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма. Работает гаджет на процессоре Exynos 9611 с восемью вычислительными ядрами и графическим контролером Mali-G72 MP3.
Производитель изначально представил две модификации смартфона: 4/64 и 6/128 гигабайтов основной и флэш-памяти. Стоимость этих версий составляла 190 и 230 долларов соответственно. Но сейчас Samsung выпустила версию, которая предусматривает 4 и 128 гигабайтов памяти. Ценник на эту модификацию составляет 200 долларов, а стоимость доступных версий Galaxy M30s снизилась на 15 долларов.
С тыльной стороны разработчики установили камеру с датчиками 48, 8 и 5 Мп, а селфи-камера предусмотрена на 16 Мп. Также гаджет оснащен дактилоскопическим сканером, адаптерами Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Емкость аккумулятора новой модификации смартфона 6000 мАч.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:49