Дмитрий Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса





Корреспонденты спросили у политика, может ли торжество из-за вспышки заболевания состояться в столице без зрителей. Также у Дмитрия Пескова поинтересовались, находится ли на рассмотрении вопрос об отмене парада ко дню Победы. Пресс-секретарь заявил, что сейчас нет соответствующих решений ряда органов относительно ограничений в плане организации отечественного праздника.В то же время деятель отметил правоту журналистов в том, что на парад приглашены многие гости со всего мира. В связи с этим далее задачи будут решаться в зависимости от ситуации.