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Эксперты раскрыли подробности об iOS 14 от Apple

Уже этим летом ожидается выход iOS 14 от Apple. Эксперты назвали главные особенности операционной системы.

Инсайдеры сообщают о внедрении новых функций, которые существенно улучшат работу iPhone. В частности, iOS 14 призвана размыть границы между смартфоном, планшетом и ноутбуком. Несмотря на то, что технические характеристики новинки остаются неизвестными, недавние утечки говорят об обновленной функциональности ПО. Также многое намекает на наличие функций, которые фанаты гаджетов от Apple ожидают уже несколько лет.

Не исключено, что традиционную сентябрьскую презентацию новых iPhone перенесут из-за коронавируса. Это сдвинет сроки, когда iOS 14 станет доступной для пользования.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:55

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