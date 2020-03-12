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Курс валют на 12.03.2020

Курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

Курс рубля обновил минимальный показатель по отношению к евро. По состоянию на 12 марта цена одного евро превысила 84 рубля.

Данную отметку рубль превысил впервые с февраля 2016 года, на что указывают данные Московской биржи. В частности, в ходе торгов курс евро составил 84,05 рублей. Известно, что курс доллара тоже поднялся до отметки в 74 рубля. Эксперты связывают нестабильную ситуацию на российском экономическом рынке со снижением стоимости нефти Brent, баррель которой стоит 35 долларов.

Происходящее усугубляется также вспышкой коронавируса, который с недавних пор объявлен ВОЗ пандемией.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:46

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