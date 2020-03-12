Курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля





Данную отметку рубль превысил впервые с февраля 2016 года, на что указывают данные Московской биржи. В частности, в ходе торгов курс евро составил 84,05 рублей. Известно, что курс доллара тоже поднялся до отметки в 74 рубля. Эксперты связывают нестабильную ситуацию на российском экономическом рынке со снижением стоимости нефти Brent, баррель которой стоит 35 долларов.Происходящее усугубляется также вспышкой коронавируса, который с недавних пор объявлен ВОЗ пандемией.