Глобальную версию OPPO Reno3 Pro официально представят 16 марта





Эти модели разработчик выпустил в декабре прошлого года, а теперь речь идет о презентации глобальной версии. Reno3 Pro получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, который может похвастаться расширением Full HD+. Гаджет работает на аппаратной платформе Helio P90. В комплекте с чипом идет 8 гигабайтов основной памяти и флэш-память 128 гигабайтов. Новый смартфон работает на базе операционной системы Android 10 с ColorOS 7.Основная камера глобального гаджета от OPPO четырехмодульная и предусматривает наличие датчиков на 64, 13, 8 и 2 мегапикселя. Емкость аккумулятора версии Reno3 Pro – 4025 мАч. Новинка будет доступна пользователям в черном, голубом и белом цвете. О стоимости гаджета пока информации нет.