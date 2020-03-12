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Глобальную версию OPPO Reno3 Pro официально представят 16 марта

Компания OPPO готовится в понедельник, 16 марта, официально представить глобальную версию Reno3 Pro с 4G. Согласно некоторой информации, гаджет Reno3 Pro 5G может не попасть на европейский рынок.

Эти модели разработчик выпустил в декабре прошлого года, а теперь речь идет о презентации глобальной версии. Reno3 Pro получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, который может похвастаться расширением Full HD+. Гаджет работает на аппаратной платформе Helio P90. В комплекте с чипом идет 8 гигабайтов основной памяти и флэш-память 128 гигабайтов. Новый смартфон работает на базе операционной системы Android 10 с ColorOS 7.

Основная камера глобального гаджета от OPPO четырехмодульная и предусматривает наличие датчиков на 64, 13, 8 и 2 мегапикселя. Емкость аккумулятора версии Reno3 Pro – 4025 мАч. Новинка будет доступна пользователям в черном, голубом и белом цвете. О стоимости гаджета пока информации нет.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:00

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