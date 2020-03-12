Сорвавшийся с горы альпинист выжил после падения со 180-метровой высоты





Ричард Типлейди из Северного Ланаркшира решил совершить одиночный подъем на гору Пиллар (892м). Вершина, на которую планировал забраться альпинист, хоть и не является одной из самых высоких в Озерном крае Англии, однако считается родиной скалолазания в районе, и забраться на нее не так-то просто.Не получилось подняться на скалистый обрыв и у шотландского спортсмена: в какой-то момент альпинист поскользнулся и сорвался вниз. Типлейди упал со 180-метровой высоты и приземлился всего в 6 метрах от пропасти. При этом он не только выжил, но и получил не самые серьезные травмы – только перелом одного из шейных позвонков, локтя и лодыжки, а также получил раны, на которые, в общей сложности, пришлось наложить около 60 швов.Как сообщили спасатели, обнаружившие альпиниста у подножья горы, выжить он сумел, благодаря толстому слою снега, появившемуся после схождения лавины с Пиллар. Сам же спортсмен отметил, что в полете всячески пытался замедлить скорость падения, что также могло дать ему определенные преимущества в критической ситуации.