Meizu 16T и Meizu 17 готовятся к выходу в продажу в ближайшее время
Представители компании Meizu сообщили о том, что в продажу скоро поступит модель Meizu 16T с зеленым корпусом. Также производитель рассказал, что в течение этой недели должны появиться официальные подробности о флагманском гаджете Meizu 17.
По словам представителя компании Meizu в Weibo, модель Meizu 17 получит однокристальную Snapdragon 865. Эти данные были обнародованы еще в конце прошлого года. Как утверждает источник, новинку выпустят в апреле этого года. Разработчики оснастят Meizu 17 дисплеем, частота обновления которого 90 Гц, флэш-памятью UFS 3.0 и оперативной памятью LPDDR5. Гаджет получит поддержку WiFi 6 и модуль NFC для осуществления бесконтактных платежей.
Если ориентироваться на новый рендер, то он подтверждает месторасположение и форму, где разработчики разместили основную камеру Meizu 17.
По словам представителя компании Meizu в Weibo, модель Meizu 17 получит однокристальную Snapdragon 865. Эти данные были обнародованы еще в конце прошлого года. Как утверждает источник, новинку выпустят в апреле этого года. Разработчики оснастят Meizu 17 дисплеем, частота обновления которого 90 Гц, флэш-памятью UFS 3.0 и оперативной памятью LPDDR5. Гаджет получит поддержку WiFi 6 и модуль NFC для осуществления бесконтактных платежей.
Если ориентироваться на новый рендер, то он подтверждает месторасположение и форму, где разработчики разместили основную камеру Meizu 17.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:37