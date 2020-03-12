Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с 39-летием

На опубликованном в микроблоге певицы фото супруги позируют, находясь в концертном зале. Юлия Ковальчук пообещала беречь своего мужа, а также наполнять его жизнь любовью и светом. В обмен на это артистка попросила его дарить всем музыку, а также призналась ему в любви. В комментариях поклонники звезды присоединились к поздравлениям, а также назвали посвященные Чумакову слова артистки трогательными.Как известно, Ковальчук и Чумаков официально зарегистрировали свой брак в 2013 году после шести лет отношений. В 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Амелией.