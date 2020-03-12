Красивый полет боевых вертолетов Великобритании засняли на видео



Красивое видео британских боевых вертолетов АН-64D Apache Longbow в Арктике в ходе учений Clockwork 2020 pic.twitter.com/ODbCoKuNlh — Iurie Iurie (@IuriiIurie) March 10, 2020

Один из пользователей веб-платформы Twitter поделился необычным роликом, в котором запечатлен полет вертолета AH-64D Apache Longbow в Великобритании, осуществленный в рамках учений Clockwork 2020. Военные маневры в этом году решили провести на территории Арктики в соответствии с распоряжением военного руководства из Норвегии. Хотя в отработке навыков участвовали разные единицы техники, основное внимание было уделено геликоптерам.Известно, что AH-64D Apache Longbow используются британскими ВВС с 2012 года. Также известные, как «Стражи», эти экземпляры боевой авиации являются второй модификацией одного из самых известных в мире вертолетов Apache. Летательный аппарат оснащен передовой электронной системой управления полетом, которая дополняется возможностью одновременного контроля нескольких беспилотников. Максимальная скорость достигает 300 километров в час, что делает вертолет идеальным для проведения оперативной передислокации.