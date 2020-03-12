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Красивый полет боевых вертолетов Великобритании засняли на видео

На данный момент в Арктике проводятся плановые военные учения с участием боевых вертолетов Великобритании. Красивый полет геликоптеров AH-64D Apache Longbow засняли на видео.

Один из пользователей веб-платформы Twitter поделился необычным роликом, в котором запечатлен полет вертолета AH-64D Apache Longbow в Великобритании, осуществленный в рамках учений Clockwork 2020. Военные маневры в этом году решили провести на территории Арктики в соответствии с распоряжением военного руководства из Норвегии. Хотя в отработке навыков участвовали разные единицы техники, основное внимание было уделено геликоптерам.

Известно, что AH-64D Apache Longbow используются британскими ВВС с 2012 года. Также известные, как «Стражи», эти экземпляры боевой авиации являются второй модификацией одного из самых известных в мире вертолетов Apache. Летательный аппарат оснащен передовой электронной системой управления полетом, которая дополняется возможностью одновременного контроля нескольких беспилотников. Максимальная скорость достигает 300 километров в час, что делает вертолет идеальным для проведения оперативной передислокации.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:10

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