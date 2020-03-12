Врачи: Снизить риск заражения коронавирусом поможет стирка вещей при температуре выше 30 °C
Врачи посоветовали стирать вещи при температуре выше 30 °C, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом передаёт британский таблоид The Sun.
Как рассказал генеральный директор Laundryheap Деян Димитров, более высокая температура воды при стирке гарантирует большую вероятность уничтожения всех симптомов коронавируса. Температура человека в среднем составляет 37ºC, что идеально подходит для развития микробов. Именно поэтому специалист настаивает: не стоит пренебрегать тщательной обработкой одежды. Многие патогены погибают при температуре выше 60°C, а потому в такой воде целесообразно стирать наиболее подверженные бактериям вещи, которые бывают в стиральной машине реже других. Это касается полотенец, постельного белья, перчаток, шарфов и детской одежды.
Врачи рекомендуют пользоваться 20-минутным режимом сушки после стирки для уничтожения вирусов. Не лишним будет применение утюга – гладить одежду нужно при температуре примерно 100 ºC. Деликатные ткани необходимо обрабатывать с помощью химических составов. Уместно чистить и саму стиральную машину, для этого стоит налить столовый уксус в барабан. Наряду с этим Деян Димитров отметил, что много порошка добавлять нет смысла, поскольку пена в избыточном количестве лишь создаст последующее её накопление в машине.
Если человек наблюдает у себя симптомы простуды, целесообразно, надев резиновые перчатки, взять постельное бельё и одежду и незамедлительно их постирать. Дополнительная рекомендация заключается в тщательном мытье рук – этот процесс должен занимать по меньшей мере 20 секунд.
Как рассказал генеральный директор Laundryheap Деян Димитров, более высокая температура воды при стирке гарантирует большую вероятность уничтожения всех симптомов коронавируса. Температура человека в среднем составляет 37ºC, что идеально подходит для развития микробов. Именно поэтому специалист настаивает: не стоит пренебрегать тщательной обработкой одежды. Многие патогены погибают при температуре выше 60°C, а потому в такой воде целесообразно стирать наиболее подверженные бактериям вещи, которые бывают в стиральной машине реже других. Это касается полотенец, постельного белья, перчаток, шарфов и детской одежды.
Врачи рекомендуют пользоваться 20-минутным режимом сушки после стирки для уничтожения вирусов. Не лишним будет применение утюга – гладить одежду нужно при температуре примерно 100 ºC. Деликатные ткани необходимо обрабатывать с помощью химических составов. Уместно чистить и саму стиральную машину, для этого стоит налить столовый уксус в барабан. Наряду с этим Деян Димитров отметил, что много порошка добавлять нет смысла, поскольку пена в избыточном количестве лишь создаст последующее её накопление в машине.
Если человек наблюдает у себя симптомы простуды, целесообразно, надев резиновые перчатки, взять постельное бельё и одежду и незамедлительно их постирать. Дополнительная рекомендация заключается в тщательном мытье рук – этот процесс должен занимать по меньшей мере 20 секунд.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:41