АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, что микробы могут повлиять на желание выйти на…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Врачи: Снизить риск заражения коронавирусом поможет стирка вещей при температуре выше 30 °C

Врачи посоветовали стирать вещи при температуре выше 30 °C, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом передаёт британский таблоид The Sun.

Как рассказал генеральный директор Laundryheap Деян Димитров, более высокая температура воды при стирке гарантирует большую вероятность уничтожения всех симптомов коронавируса. Температура человека в среднем составляет 37ºC, что идеально подходит для развития микробов. Именно поэтому специалист настаивает: не стоит пренебрегать тщательной обработкой одежды. Многие патогены погибают при температуре выше 60°C, а потому в такой воде целесообразно стирать наиболее подверженные бактериям вещи, которые бывают в стиральной машине реже других. Это касается полотенец, постельного белья, перчаток, шарфов и детской одежды.

Врачи рекомендуют пользоваться 20-минутным режимом сушки после стирки для уничтожения вирусов. Не лишним будет применение утюга – гладить одежду нужно при температуре примерно 100 ºC. Деликатные ткани необходимо обрабатывать с помощью химических составов. Уместно чистить и саму стиральную машину, для этого стоит налить столовый уксус в барабан. Наряду с этим Деян Димитров отметил, что много порошка добавлять нет смысла, поскольку пена в избыточном количестве лишь создаст последующее её накопление в машине.

Если человек наблюдает у себя симптомы простуды, целесообразно, надев резиновые перчатки, взять постельное бельё и одежду и незамедлительно их постирать. Дополнительная рекомендация заключается в тщательном мытье рук – этот процесс должен занимать по меньшей мере 20 секунд.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сорвавшийся с горы альпинист выжил после падения со 180-метровой…
Наоми Кэмпбелл надела обтягивающее платье на голое тело для новой…
Врачи: Снизить риск заражения коронавирусом поможет стирка вещей при температуре выше 30…
Ученые выяснили, что микробы могут повлиять на желание выйти на…
Meizu 16T и Meizu 17 готовятся к выходу в продажу в ближайшее…
Михаил Мишустин: Экономика России находится под…
Актрису Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция во время съемок…
Исследования показали, что новый коронавирус живет на поверхностях до трех…
Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с…
Невеста Киану Ривз Александра Грант рассказала о романе с актером: "У меня рост 184 сантиметра и седые…
Эксперты: Первой целью России в Третьей мировой войне станет…
В Екатеринбурге умерла после того, как её два дня лечили в…
Анна Заворотнюк: «Мы идем на поправку и все будет…
В Москве ребенок умер после падения из…
Россиян предупредили о возможном увеличении ставок по…
Курс евро впервые за четыре года превысил 84…
Составлен ТОП-5 главных премьер фильмов марта 2020…
Настасья Самбурская снялась в откровенной фотосессии для…
В сети показали странный тюнинг «Жигулей» в стиле боевика «Безумный Макс: Дорога…
В Сети на фото показали 180-мм пушки С-23, использующиеся в…
В Приамурье подросток ранил двоих учеников во время стрельбы в…
Агата Муцениеце рассказала, как далось ей решение о разводе с Павлом Прилучным: "Как прыжок в…
Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников фотографией в…
Политолог Майкл Кофман спрогнозировал исход боев между Россией и Турцией в…
«Пять лет мы боремся за возвращение Алеши к нормальной жизни»: Мама Алексея Янина рассказала о состоянии парализованного…
В Сети появились снимки с тест-драйва обновленного Fiat…
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые…
Эксперты рассказали, каким образом автодилеры обманывают…
Просмотреть все новости