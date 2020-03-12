Врачи: Снизить риск заражения коронавирусом поможет стирка вещей при температуре выше 30 °C





Как рассказал генеральный директор Laundryheap Деян Димитров, более высокая температура воды при стирке гарантирует большую вероятность уничтожения всех симптомов коронавируса. Температура человека в среднем составляет 37ºC, что идеально подходит для развития микробов. Именно поэтому специалист настаивает: не стоит пренебрегать тщательной обработкой одежды. Многие патогены погибают при температуре выше 60°C, а потому в такой воде целесообразно стирать наиболее подверженные бактериям вещи, которые бывают в стиральной машине реже других. Это касается полотенец, постельного белья, перчаток, шарфов и детской одежды.Врачи рекомендуют пользоваться 20-минутным режимом сушки после стирки для уничтожения вирусов. Не лишним будет применение утюга – гладить одежду нужно при температуре примерно 100 ºC. Деликатные ткани необходимо обрабатывать с помощью химических составов. Уместно чистить и саму стиральную машину, для этого стоит налить столовый уксус в барабан. Наряду с этим Деян Димитров отметил, что много порошка добавлять нет смысла, поскольку пена в избыточном количестве лишь создаст последующее её накопление в машине.Если человек наблюдает у себя симптомы простуды, целесообразно, надев резиновые перчатки, взять постельное бельё и одежду и незамедлительно их постирать. Дополнительная рекомендация заключается в тщательном мытье рук – этот процесс должен занимать по меньшей мере 20 секунд.