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Наоми Кэмпбелл надела обтягивающее платье на голое тело для новой фотосессии

Наоми Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram кадры с одной из недавних фотосессий. В ролике можно увидеть, как 49-летняя супермодель позирует фотографам в обтягивающем платье, надетом на голое тело.
Наоми Кэмпбелл надела обтягивающее платье на голое тело для новой фотосессии

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в профессии уже 35 лет и, как отмечают ее многочисленные поклонники, за это время практически не изменилась. Именно поэтому, даже несмотря на возраст и некоторые проблемы с самоконтролем, дизайнеры, глянцевые журналы и модные бренды продолжают сотрудничать со знаменитостью. «Черная пантера» активна в соцсетях и часто публикует фотоотчеты со съемочных площадок, разнообразных мероприятий, поездок и показов, в которых участвует.

Так, на днях Наоми Кэмпбелл решила в очередной раз порадовать фанатов и разместила на своей странице в Instagram видео с одной из недавних фотосессий. В коротком ролике можно увидеть, как супермодель, надевшая обтягивающее платье из тонкой ткани на голое тело, позирует фотографу. Фоном звучит один из современных зарубежных хитов, слышно, как хозяин фотостудии говорит «Черной пантере» какую позу принять, а также в кадр постоянно попадает опахало, которым создается «эффект ветра».

Поклонники 49-летней супермодели просмотрели размещенное в ее аккаунте видео уже около 400 тысяч раз и не поскупились на комплименты своему кумиру. В комментариях к видео фолловеры написали о том, что Кэмпбелл абсолютно не выглядит на свой возраст, а также восхитились ее «светящейся» кожей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:48

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