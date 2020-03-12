Анна Заворотнюк: «Мы идем на поправку и все будет хорошо»

О звезде сериала «Моя прекрасная няня», а именно о тяжелой болезни, Анна Заворотнюк упомянула мимолетом. Дочь ограничивается общими фразами, но заверила подписчиков, что ее мать идет на поправку. Она добавила, что все член семьи верят в то, что благоприятны прогноз сбудется и все наладится. Также Анна Заворотнюк ответила в комментариях хейтерам, что не потерпит бестактных и жестоких вопрос о болезни матери. Он призвала поклонников актрисы «не верить моральным уродам», которые пытаются нажиться на чужом горе.Многим скептикам кажется, что семья Анастасии Заворотнюк не раскрывает настоящую правду о самочувствии знаменитости. Фолловеры считают, что Анне Заворотнюк следует либо вообще не комментировать ситуацию с матерью, либо дать правдивые комментарии, которые уже почти год ожидает пресса и фанаты звезды.Недавно дочь звезды «Моей прекрасной няни» публиковала пост, в котором размышляла на тему счастья. По словам Анны Заворотнюк, для нее это чувство означает, что все родные и близкие здоровы, друзья – верные и преданные, есть любимое дело и уверенность, что двигаешься в нужном направлении. Девушка уверенна, что каждый человек должен принять решение «быть счастливым» и двигаться в направлении это цели.