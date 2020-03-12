Михаил Мишустин: Экономика России находится под контролем
Михаил Мишустин заявил, что Россия держит под контролем экономику страны. По словам премьер-министра, в долгосрочной перспективе ФР будет достаточно имеющихся резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Экономисты из разных стран заявляют о нестабильности мировых рынков. Однако даже в условиях глобального упадка Россия удержится на плаву. С таким заявлением выступил Михаил Мишустин, отметив, что сейчас принимаются шаги к стабилизации экономической сферы. В частности, Россия обладает необходимыми инструментами для сохранения стабильности финансового рынка, а имеющихся резервов будет достаточно даже в долгосрочной перспективе.
Мишустин считает главной задачей Кабмина защитить граждан страны от финансовой неопределенности. Премьер-министр сообщил о наличии достаточного количества средств для индексации пенсий и выплаты пособий.
Экономисты из разных стран заявляют о нестабильности мировых рынков. Однако даже в условиях глобального упадка Россия удержится на плаву. С таким заявлением выступил Михаил Мишустин, отметив, что сейчас принимаются шаги к стабилизации экономической сферы. В частности, Россия обладает необходимыми инструментами для сохранения стабильности финансового рынка, а имеющихся резервов будет достаточно даже в долгосрочной перспективе.
Мишустин считает главной задачей Кабмина защитить граждан страны от финансовой неопределенности. Премьер-министр сообщил о наличии достаточного количества средств для индексации пенсий и выплаты пособий.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:23