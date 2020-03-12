Михаил Мишустин: Экономика России находится под контролем





Экономисты из разных стран заявляют о нестабильности мировых рынков. Однако даже в условиях глобального упадка Россия удержится на плаву. С таким заявлением выступил Михаил Мишустин, отметив, что сейчас принимаются шаги к стабилизации экономической сферы. В частности, Россия обладает необходимыми инструментами для сохранения стабильности финансового рынка, а имеющихся резервов будет достаточно даже в долгосрочной перспективе.Мишустин считает главной задачей Кабмина защитить граждан страны от финансовой неопределенности. Премьер-министр сообщил о наличии достаточного количества средств для индексации пенсий и выплаты пособий.