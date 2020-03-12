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Актрису Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция во время съемок фильма

Артистку Наталью Андрейченко полицейские задержали в Мексике. Это произошло в Ушмале, когда команда снимала видео с квадрокоптера под руководством актрисы на руинах древнего города Майя для фильма.
Актрису Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция во время съемок фильма

Известно, что парк, где работала съемочная группа, является народным достоянием, снимать видео в этом месте запрещено. Использование квадрокоптера в Мексике является нарушением закона, поэтому группе грозило серьезное наказание.

Но совсем не поэтому Наталья Андрейченко и ее команда были задержаны. Полицейские решили, что к Наталье Андрейченко пристает оператор и подошли разъяснить, в чем дело, и нужна ли помощь. Но оператор всего лишь снимал петличку с актрисы. Продюсер проекта Ян Трунцев рассказал, что пытаясь объяснить представителям органов власти, что на самом деле происходит, копания сказала, что ведется съемка видео. Узнав, что группа производит видеосъемку без какого-либо разрешения, полицейские задержали нарушителей.

Наталье Андрейченко удалось добиться освобождения съемочной команды из полицейского участка. Актриса рассказала представителям органов власти, что дома ее ждут дети, и снимала она домашнее кино. Только благодаря тому, что артистка говорила красноречиво и достаточно убедительно, всю съемочную группу отпустили. Но команде сильно повезло: если бы полицейские осмотрели личные вещи задержанных и обнаружили квадрокоптер, то получения реального срока было бы уже не избежать.

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Добавил: Пужаева Алина Сегодня, 16:17

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