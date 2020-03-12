Невеста Киану Ривз Александра Грант рассказала о романе с актером: "У меня рост 184 сантиметра и седые волосы"





Александра Грант считает, что возлюбленной Киану Ривза не может быть Ким Кардашьян – это не его стиль. Он любит элегантных, всестороннее развитых женщин, у которых имеется загадка. То, что невеста Киану Ривз не отвечает стандартам красоты, Александру Грант не тревожит. У нее волосы с сединой, рост 184 сантиметра. Художница не хочет убирать седину, ведь ей она подходит. Она считает, что если бы хотела быть схожей с Ким Кардашьян, то ей нужно было бы укорачивать ноги.Александра Грант верит в выбор человека и считает, что у людей есть свои методы ощущать себя уверенными. Она считает, что о красоте тоже должно иметься много понятий, ведь на планете проживают миллиарды людей. Также она сообщила изданию Vogue, как создавалась книга «Ода счастью». Она иллюстрировала слова Киану Ривз, а книга стала ему подарком в честь именин. О свадьбе в беседе с журналистами Александра Грант рассказывать не пожелала.