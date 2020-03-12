Врачи назвали группы людей с повышенным риском развития рака





По сообщению экспертов из британского центра Cancer Research UK, заболеваемость раком среди женщин в 6 раз превышает подобные показатели у сильного пола. Эта тенденция, в первую очередь, связана с увеличением случаев ожирения по всему миру. Глобальная вспышка онкологических заболеваний наблюдается в результате непопулярности здорового образа жизни. Медики рекомендуют представительницам слабого пола обратить внимание на специальные диеты и отказаться от сигарет для профилактики развития карцином.Результаты исследования также доказали, что темпы появления новых жертв опухолей ускорятся на протяжении следующих 20 лет. Рост среди мужчин достигнет 0,5%, а среди женщин - 3%. До 2035 года население Земли будет включать в себя 9,3 млн онкобольных, что должно встревожить жителей Великобритании, где почти 60% людей страдает от той или иной степени ожирения. Среди этой группы риска особенно часто проявляются злокачественные новообразования груди, матки и шейки матки.