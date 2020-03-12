Эксперты: Первой целью России в Третьей мировой войне станет Украина
Первой целью России в Третьей мировой войне эксперты назвали Украину. Соответствующее мнение выразили эксперты на страницах китайского издания Sohu.
Автор исследования назвал военные действия естественным средством борьбы за свои интересы. При этом он признал, что ожесточенные Первая и Вторая мировые войны негативно сказались на развитии цивилизации. Именно поэтому развитые страны относятся к вооруженным конфликтам крайне осторожно. Однако борьба за власть все еще продолжается, поэтому специалисты не могут с полной уверенностью утверждать об отсутствии подобных боев в будущем. При развитии Третьей мировой войны, одной из первых целей РФ окажется соседняя Украина, поскольку при захвате этих территорий откроется выход в Черное море и будет обеспечен контроль над юго-восточной Европой.
Посредством такого шага Россия создаст прочную линию обороны. При этом специалисты считают вероятность нападения на США минимальной.
Автор исследования назвал военные действия естественным средством борьбы за свои интересы. При этом он признал, что ожесточенные Первая и Вторая мировые войны негативно сказались на развитии цивилизации. Именно поэтому развитые страны относятся к вооруженным конфликтам крайне осторожно. Однако борьба за власть все еще продолжается, поэтому специалисты не могут с полной уверенностью утверждать об отсутствии подобных боев в будущем. При развитии Третьей мировой войны, одной из первых целей РФ окажется соседняя Украина, поскольку при захвате этих территорий откроется выход в Черное море и будет обеспечен контроль над юго-восточной Европой.
Посредством такого шага Россия создаст прочную линию обороны. При этом специалисты считают вероятность нападения на США минимальной.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:06