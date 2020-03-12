Эксперты: Первой целью России в Третьей мировой войне станет Украина





Автор исследования назвал военные действия естественным средством борьбы за свои интересы. При этом он признал, что ожесточенные Первая и Вторая мировые войны негативно сказались на развитии цивилизации. Именно поэтому развитые страны относятся к вооруженным конфликтам крайне осторожно. Однако борьба за власть все еще продолжается, поэтому специалисты не могут с полной уверенностью утверждать об отсутствии подобных боев в будущем. При развитии Третьей мировой войны, одной из первых целей РФ окажется соседняя Украина, поскольку при захвате этих территорий откроется выход в Черное море и будет обеспечен контроль над юго-восточной Европой.Посредством такого шага Россия создаст прочную линию обороны. При этом специалисты считают вероятность нападения на США минимальной.