В Москве ребенок умер после падения из окна





Согласно информации в прессе, происшествие имело место в Москве на улице Вилиса Лациса. Ребенок скончался после падения из окна 5-этажного здания. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.Ранее сообщалось о смерти рабочего стройки на юго-западе столицы. Мужчина умер после того, как на него упала балка с объекта на Ленинском проспекте.