Россиян предупредили о возможном увеличении ставок по ипотеке





Гендиректор «Дом.рф» заявил, что в последние дни отечественный финансово-кредитные организации выдают ипотечные кредиты на крайне убыточных для себя условиях. Дело в том, что из-за колебания курса нацвалюты ранее установленные ставки на данный момент утратили свою актуальность. Виталий Мутко также предупредил, что работа банков в подобном режиме продлится недолго, и уже через неделю или полторы банки пересмотрят финансовую политику в сфере кредитов на жилье.То, как сильно возрастет ставка по ипотечным выплатам, как отмечает эксперт, будет зависеть от ряда факторов. Одним из них является решение, которое примет Национальный банк РФ. В случае, если определиться рост ключевой ставки, это может спровоцировать возврат на несколько пунктов.