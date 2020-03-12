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Настасья Самбурская снялась в откровенной фотосессии для MAXIM

Настасья Самбурская недавно опубликовала в соцсетях откровенный снимок. Оказалось, что актриса снялась обнаженной в фотосессии для глянцевого издания MAXIM.

В профиле Настасьи Самбурской на веб-платформе Instagram появилась необычная публикация, которая смутила подписчиков. Звезда экрана поделилась фотографией, которая должна появиться на обложке апрельского номера журнала MAXIM. Актриса предстала на снимке в пикантном нижнем белье, которое дополнялось шипами на бюстгальтере и цепями на бедрах. Известно, что знаменитость ведет активный образ жизни и потому не упустит случая похвастаться своей фигурой.

Самбурская решила подразнить хейтеров подписью о том, что совершенно не стесняется оголяться перед камерой, а также планирует баллотироваться в депутаты. Новый выпуск издания появиться в продаже через несколько дней, чему обрадовались многие фанаты артистки. За считанные минуты пост в соцсети набрал более 130 тысяч лайков и множество комментариев, в которых поклонники восхищались подтянутым телом кумира.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:36

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