Политолог Майкл Кофман спрогнозировал исход боев между Россией и Турцией в Сирии





Эксперт предположил, что при военном столкновении Турции с Россией в Сирии у турок окажется преимущество из-за региональной инфраструктуры. Несмотря на то, что российская сторона имеет сильную армию и крупнейший арсенал ядерного оружия, она может проиграть в данном столкновении. Сейчас крупнейшей базой в Сирии является Хмеймим, но она расположена на северо-западе. Вторая база находится в Тартусе, что создает географические уязвимости. При этом бойцы сильно зависят от снабжения, осуществляемого морскими путями, а суда проходят через турецкий порт Босфор. Имеющаяся в Сирии авиация не сможет поддерживать экспедиционные силы. В связи с данными особенностями Россия не способна наращивать присутствие в Сирии.Ответный удар по Турции тоже может стать рискованным. При этом Кофман считает, что стороны вполне способны к диалогу, поскольку не стремятся к военной конфронтации.