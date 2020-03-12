Составлен ТОП-5 главных премьер фильмов марта 2020 года

«Человек-невидимка»

«Бладшот»

«Мулан»

«Отель Белград»

«Вперед»





Картина вышла в российский прокат 5 марта. В США ее смогли увидеть неделей ранее. Режиссером фильма выступил легендарный Ли Уоннелл, в свое время поставивший первую часть франшизы «Пила» и несколько лент из серии «Астрал». Картина представляет собой современную адаптацию романа Герберта Уэллса, но с немного измененным сюжетом. В центре событий оказывается женщина Сесилия, страдающая от своего буйного молодого человека Адриана. По неизвестным причинам он умирает при странных обстоятельствах, после чего жизнь главной героини начинает налаживаться. Спустя определенное время Сесилия замечает, что в ее доме происходят странные вещи. Фильм выполнен в лучших традициях «Астрала» с мрачным саундтреком, скримерами и сюжетными поворотами. По словам Ли Уоннелла, адаптировать роман, написанный более 100 лет назад, было сложно. Картина уже успела получить массу хороших отзывов от критиков и первых зрителей. Многие даже назвали ее вторым «Астралом», не уступающим по уровню саспенса.Премьера ленты в России состоялась 12 марта. В США зрители смогут увидеть ее днем позднее. В картине главную роль исполнил Вин Дизель. Он играет солдата Рэя Гаррисона, который погиб при исполнении задания. Компания RST решает воскресить его из мертвых, наделив бессметрием. В итоге при помощи нанороботов он превращается в Бладшота. Компания получает возможность контролировать воспоминания Гаррисона, но он пытается сделать все, чтобы вспомнить прошлое и найти подлинных виновников того, что с ним произошло. Картина является экранизацией одноименного комикса из альтернативной вселенной DC. Позднее серию перекупило издательство Valiant Comics, но продажи линейки закончились более 10 лет назад. Перед премьерой «Бладшота» студия решила возобновить серию на фоне хайпа вокруг ранее почти никому не известного персонажа. Вин Дизель в одном из последних интервью отметил, что с радостью примет предложение об участи в возможном сиквеле.В России картина «Мулан» выйдет 26 марта. Она является адаптацией одноименного мультфильма от студии Disney. Главную роль в ней исполнила молодая актриса Лю Ифэй. Сюжет рассказывает о войне Китая с захватчиками, пришедшими с севера. Главная героиня фильма по имени Мулан решает пойти в армию вместо его отца, маскируясь под мужчину. В итоге она становится не просто солдатом, но и настоящим героем Китайской империи. Сюжет фильма практически не отличается от оригинальной анимационной версии, за исключением вырезанной любовной линии между двумя основными персонажами. К такому решению студия Disney пошла после соответствующих требований азиатских прокатчиков. Также в российской версии «Мулан» отсутствует сцена с поцелуем двух девушек. Многие западные критики уже назвали ленту лучшей адаптацией мультфильмов от Disney. Оригинальная картина состояла из нескольких частей, ввиду чего и «Мулан» может ожидать сиквел. После кассовых сборов в миллиард долларов студия почти сразу анонсировала продолжение «Алладина».Режиссером картины выступил Константин Статский. Главную роль в ней играет Милош Бикович. В центре сюжета оказывается серб Паша, попавший в странную и запутанную историю с лидером мафии, коллекционирующим антиквариат. Молодой человек оспорил ценность, которая стоила несколько миллионов. Взамен мафиози предлагает Паше жениться на его дочери, на что ему приходится пойти. Во время подготовки к свадьбе он встречает свою былую любовь из России, ввиду чего решает отменить брак. Мафиози намекает на то, что Пашу ждут последствия после этого, из-за чего молодому человеку приходится выходить из сложившейся ситуации любыми методами.Мультфильм окажется в российском прокате 5 марта. Одного из главных персонажей ленты озвучил Крис Пратт, запомнившийся зрителям благодаря роли Звездного Лорда в «Стражах Галактики». Фильм рассказывает о вымышленном мире магических существ, который с годами лишился волшебства. Магию заменили современные технологии, а колдовство стало вымыслом. Однажды эльфы Барли и Иэн обнаруживают уникальный артефакт, в котором еще присутствует волшебство. Чудеса, сделанные посохом, вдохновляют героев отправиться на поиски магии и последних колдунов.