В сети показали странный тюнинг «Жигулей» в стиле боевика «Безумный Макс: Дорога ярости»
Владелец ВАЗ-2102 решил придать своему автомобилю более скоростной вид. Он сделал тюнинг транспортного средства в стиле фильма-боевика «Безумный Макс: Дорога ярости».
Владелец машины для придания ей постапокалептического вида спилил передние стойки и опустил крышу под наклоном. Кроме того, в ней сделали прямоугольное отверстие для возможности размещения водителя. Передние двери "Жигулей" удлинили, сделав двухдверное купе. Вместо стекол в задней части машины поставили металлическую сетку. Также был существенно удлинен рычаг коробки передач, позволяющий управлять автомобилем не только сидя, но и стоя. Для усиления мощности транспортного средства установили турбины.
Особое внимание привлекают широкие задние колеса с глубокими дисками, которые заметно отличаются от передних «жигулевских». О реальной марке авто напоминает лишь эмблема завода-производителя и радиаторная решетка с фарами.
Владелец машины для придания ей постапокалептического вида спилил передние стойки и опустил крышу под наклоном. Кроме того, в ней сделали прямоугольное отверстие для возможности размещения водителя. Передние двери "Жигулей" удлинили, сделав двухдверное купе. Вместо стекол в задней части машины поставили металлическую сетку. Также был существенно удлинен рычаг коробки передач, позволяющий управлять автомобилем не только сидя, но и стоя. Для усиления мощности транспортного средства установили турбины.
Особое внимание привлекают широкие задние колеса с глубокими дисками, которые заметно отличаются от передних «жигулевских». О реальной марке авто напоминает лишь эмблема завода-производителя и радиаторная решетка с фарами.