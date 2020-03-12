Звёзды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов впервые повздорили
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алена Рапунцель высказала Денису Мокроусову все, что думает об их отношениях. Оказалось, что красотке не хватает эмоций. Алена сказала об этом молодому человеку, а впоследствии они очень сильно повздорили.
Между Аленой Рапунцель и Денисом Мокроусовым случилась первая серьезная ссора. Алена прямым текстом сообщила, что ей не хватает страсти со стороны своего возлюбленного. Более того, девушка подчеркивает, что не привыкла к романам, где нет искры. К Денису Алена обратилась на повышенных тонах, отметив, что она уже взрослая девочка и хочет понимать, какие между ними отношения, так как у нее есть ребенок.
Возможно, Денис Мокроусов просто не уверен, что Алена Рапунцель - та девушка, которая ему нужна. Парень подчеркнул, что она словно опаздывает на поезд, а ему хочется сейчас жить и радоваться.
Сама длинноволосая красавица сказала, что хочет чувствовать заботу со стороны своего избранника. Ко всему, она нуждается в уверенности в завтрашнем дне, а также хотела бы чаще ходить с ним на свидания и получать цветы.
Между Аленой Рапунцель и Денисом Мокроусовым случилась первая серьезная ссора. Алена прямым текстом сообщила, что ей не хватает страсти со стороны своего возлюбленного. Более того, девушка подчеркивает, что не привыкла к романам, где нет искры. К Денису Алена обратилась на повышенных тонах, отметив, что она уже взрослая девочка и хочет понимать, какие между ними отношения, так как у нее есть ребенок.
Возможно, Денис Мокроусов просто не уверен, что Алена Рапунцель - та девушка, которая ему нужна. Парень подчеркнул, что она словно опаздывает на поезд, а ему хочется сейчас жить и радоваться.
Сама длинноволосая красавица сказала, что хочет чувствовать заботу со стороны своего избранника. Ко всему, она нуждается в уверенности в завтрашнем дне, а также хотела бы чаще ходить с ним на свидания и получать цветы.