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Звёзды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов впервые повздорили

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алена Рапунцель высказала Денису Мокроусову все, что думает об их отношениях. Оказалось, что красотке не хватает эмоций. Алена сказала об этом молодому человеку, а впоследствии они очень сильно повздорили.
Звёзды «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов впервые повздорили

Между Аленой Рапунцель и Денисом Мокроусовым случилась первая серьезная ссора. Алена прямым текстом сообщила, что ей не хватает страсти со стороны своего возлюбленного. Более того, девушка подчеркивает, что не привыкла к романам, где нет искры. К Денису Алена обратилась на повышенных тонах, отметив, что она уже взрослая девочка и хочет понимать, какие между ними отношения, так как у нее есть ребенок.

Возможно, Денис Мокроусов просто не уверен, что Алена Рапунцель - та девушка, которая ему нужна. Парень подчеркнул, что она словно опаздывает на поезд, а ему хочется сейчас жить и радоваться.

Сама длинноволосая красавица сказала, что хочет чувствовать заботу со стороны своего избранника. Ко всему, она нуждается в уверенности в завтрашнем дне, а также хотела бы чаще ходить с ним на свидания и получать цветы.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:35

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