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Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников фотографией в душе

Дмитрий Шепелев заинтриговал подписчиков фотографией в душе. Провокационный снимок ведущий опубликовал в Instagram.

На своей странице в Instagram Дмитрий Шепелев поделился необычной фотографией, где он запечатлел себя за запотевшим стеклом. Не так давно он перестал быть ведущим программы «На самом деле» и ищет новую работу. Под снимком он обратился к поклонникам и попросил начать писать о новом ведущем, о программе, о канале и «всяком таком».

Фанаты разделились в своих мнениях, одни хотят смотреть программу с новым ведущим, а другие остаются верными Дмитрию Шепелеву. Подписчики написали много комментариев и попросили протереть стекло и убрать пальму.

Раньше сообщалось, что телеведущий может уйти на канал «Пятница», где ему предлагают вести развлекательное шоу. Но пока нет информации, когда известного ведущего увидят в новом проекте.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:11

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