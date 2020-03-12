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В Сети на фото показали 180-мм пушки С-23, использующиеся в Сирии

В Сети опубликованы фотографии 180-мм пушек С-23, находящихся в Сирии. До сих пор там используют редкое вооружение времен СССР.

Сирийская армия остается единственной в мире, продолжающей использовать гигантские 180-мм пушки С-23, которые производили в СССР. В Twitter появились редкие фотографии такого вооружения. За годы борьбы с терроризмом они попадали в кадр всего несколько раз. Несмотря на это пушки регулярно привлекают для уничтожения различных незаконных вооружений. Их экономное использование эксперты объясняют желанием сохранить в боевой форме. Также С-23 работает с уникальными боеприпасами, которых больше не выпускают. Снаряд имеет вес 84 кг и может поражать цель с дистанции в 43,8 тыс. м.

Система С-23 была изобретена в 1940-х годах, но в производство была запущена лишь в 1970-х. Крупнейшие партии были отправлены в Египет и Сирию, где принимали участие в боевых действиях.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:21

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