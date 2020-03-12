В Сети на фото показали 180-мм пушки С-23, использующиеся в Сирии



180 mm gun S-23 SAA 2015

Question did SAA still have some pic.twitter.com/tcxJPcFh1y — ZOKA (@200_zoka) March 7, 2020

Сирийская армия остается единственной в мире, продолжающей использовать гигантские 180-мм пушки С-23, которые производили в СССР. В Twitter появились редкие фотографии такого вооружения. За годы борьбы с терроризмом они попадали в кадр всего несколько раз. Несмотря на это пушки регулярно привлекают для уничтожения различных незаконных вооружений. Их экономное использование эксперты объясняют желанием сохранить в боевой форме. Также С-23 работает с уникальными боеприпасами, которых больше не выпускают. Снаряд имеет вес 84 кг и может поражать цель с дистанции в 43,8 тыс. м.Система С-23 была изобретена в 1940-х годах, но в производство была запущена лишь в 1970-х. Крупнейшие партии были отправлены в Египет и Сирию, где принимали участие в боевых действиях.