Агата Муцениеце рассказала, как далось ей решение о разводе с Павлом Прилучным: "Как прыжок в бездну"

Агата Муцениеце после известий о разводе с Павлом Прилучным стала снова снимать влог для YouTube. Теперь он получил название «Будни разведенки», там она поделилась своими переживаниями после принятия решения о расставании со знаменитым мужем.Пара рассказала о своем решении 24 февраля в социальной сети Instagram. Агата Муцениеце сообщила, что хочет говорить обо всем открыто, и признается, что такое решение принять было непросто. Актриса рассказывает, что ощущает прыжок в бездну, не имеет понятия, что будет дальше и как сложиться жизнь.И хоть в ролике Агата Муцениеце была веселой, но на душе все равно тяжело. Семья просуществовала 8 лет, у пары двое детей. Актриса не боится своего будущего и не сожалеет о принятом решении. Она советует всем женщинам совершать то, что они считают необходимым.