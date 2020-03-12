АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Жених Ольги Бузовой Давид Манукян подарит омичке дорогой Mercedes

Жительница Омска выиграла Mercedes-Benz C-класса в розыгрыше, который производил Давид Манукян.
Жених Ольги Бузовой Давид Манукян подарит омичке дорогой Mercedes

Возлюбленный популярной певицы и ведущей Ольги Бузовой, певец Давид Манукян на своей странице в социальной сети Instagram проводил розыгрыш призов. Поклонники исполнителя могли выиграть смартфон или другие дорогие призы. Самым желанным выигрышем был автомобиль марки Mercedes-Benz.

Счастливой победительницей, которая выиграла дорогую машину, стала девушка из Омска. Результаты розыгрыша известный блогер опубликовал в сторис. Он рассказал фолловерам, что попытать удачу решили более 200 тысяч человек. Также он выложил видеоролик из эфира розыгрыша, где можно увидеть жительницу Омска вместе с супругом.

Обескураженному мужу девушки Давид предложил либо выигранный Mercedes-Benz, либо сумму в один миллион рублей. Судя по реакции супругов, молодые люди с трудом верят в собственную удачу, но выглядят очень счастливыми.

Слава пришла к Давиду Манукяну три года назад. Тогда он начал выкладывать короткие юмористические видеоролики, которые принесли известность молодому блогеру.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: США и Эр-Рияд обрушили рынки ради дестабилизации ситуации в…
Сын Тома Хэнкса о состоянии заразившегося коронавирусом отца: "Пока выраженных симптомов…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня обманывает доверчивых…
Xiaomi выпустила в продажу еще одну версию игрового смартфона Black Shark…
В Сети появились рендеры нового электрического кроссовера Nissan…
В Екатеринбурге на детской площадке тяжело ранили…
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что болезненно относится к…
В Китае сообщили о завершении пика эпидемии…
Эксперты объяснили, почему не стоит складывать зеркала заднего вида на…
Эксперты: Материнский капитал не покроет даже треть цены квартиры в…
Употребление «Ибупрофена» по-разному влияет на работу печени мужчин и…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони вынудил Николая Должанского сделать…
Обновленная Lada Vesta обзавелась “эксклюзивными”…
В Перми в коммунальной квартире мужчина три месяца жил рядом с трупом…
Little Big признались, что придумали композицию для «Евровидения»…
Медики: Хорошая гигиена полости рта предотвращает…
В Уфе возле многоэтажки нашли погибшую…
Бузова и Собчак вошли в список «самых ненавистных» женщин…
Мировые цены на нефть Brent упали на 5% из-за объявления пандемии…
Названы автомобили, которые продаются в России после…
Два новых продукта Realme появились в…
Сомнолог рассказала о причинно-следственной связи между бессонницей и…
Айза Анохина дала Гуфу второй шанс ради сына Сэма…
Михаил Мишустин: В России угрозу коронавируса свели к…
Ученые выяснили, что испытывает человек после остановки…
В Москве неизвестный мужчина избил школьника в парке…
Ляйсан Утяшева рассказала о последних минутах жизни своей мамы: "Ушла у меня на…
Лера Кудрявцева травмировалась на аттракционе в…
Просмотреть все новости