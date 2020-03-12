Жених Ольги Бузовой Давид Манукян подарит омичке дорогой Mercedes





Возлюбленный популярной певицы и ведущей Ольги Бузовой, певец Давид Манукян на своей странице в социальной сети Instagram проводил розыгрыш призов. Поклонники исполнителя могли выиграть смартфон или другие дорогие призы. Самым желанным выигрышем был автомобиль марки Mercedes-Benz.Счастливой победительницей, которая выиграла дорогую машину, стала девушка из Омска. Результаты розыгрыша известный блогер опубликовал в сторис. Он рассказал фолловерам, что попытать удачу решили более 200 тысяч человек. Также он выложил видеоролик из эфира розыгрыша, где можно увидеть жительницу Омска вместе с супругом.Обескураженному мужу девушки Давид предложил либо выигранный Mercedes-Benz, либо сумму в один миллион рублей. Судя по реакции супругов, молодые люди с трудом верят в собственную удачу, но выглядят очень счастливыми.Слава пришла к Давиду Манукяну три года назад. Тогда он начал выкладывать короткие юмористические видеоролики, которые принесли известность молодому блогеру.