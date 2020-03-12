«Пять лет мы боремся за возвращение Алеши к нормальной жизни»: Мама Алексея Янина рассказала о состоянии парализованного сына





В 2015 году Алексей Янин пережил инсульт и после нескольких непростых операций пребывал в коме. Врачи смогли вернуть его к жизни, однако до этого времени актер проходит реабилитацию. Ему присвоили первую группу инвалидности. Ольга Андреевна написала, что уже пять лет они ведут борьбу за возвращение Алексея Янина к нормальной жизни, проводя ежедневные занятия дома и в реабилитационных центрах.Мать актера выразила благодарность всем, кто помнит ее сына, приходит и оказывает финансовую поддержку, так как пенсия, которую получает Алексей Янин от государства, составляет 15 тысяч рублей. Благодаря таким людям он полностью обеспечен необходимыми лекарствами и процедурами. Родственники актера верят в его выздоровление, потому что помощь ему в этом оказывает профессиональная команда. Ольга Андреевна отметила, что ее сыну сейчас непросто, но он имеет большое желание жить и говорить.Алексей Янин женат на участнице «Фабрики звезд» Дарье Клюшниковой. Она усердно работает для помощи супругу, однако в последнее время живет вместе с их общим сыном Андреем отдельно. Жена актера поделилась, что ей все еще трудно принять случившееся.