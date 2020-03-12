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В Сети появились снимки с тест-драйва обновленного Fiat Tipo

Итальянская компания Fiat «выпустила» обновленный седан модели Tipo за пределы завода. Фото прототипа, проходившего тест-драйв, было опубликовано в Сети поклонниками бренда.

Автомобилестроительная компания Fiat уже некоторое время работает над новой версией модели Tipo, однако пока не радует автолюбителей какой-либо информацией о своих успехах. Пока что известно только то, что присутствующий в продаже последний вариант седана имеет 120-сильный турбированный бензиновый двигатель 1,4-Т-Jet, а 1,4-литровый 95-сильный мотор используется в качестве базового, и поклонники бренда надеются, что создатели авто вполне могут решиться на изменения внутренней комплектации.

Пока же все, что известно автолюбителям, так это факт наличия некоторых изменений в дизайне авто, которые можно заметить на снимках прототипа обновленного Fiat Tipo, недавно размещенных в Сети. Правда полностью оценить «внешность» седана они возможности не дают, так как сделаны во время тест-драйва.

Первое поколение Fiat Tipo выпускалось итальянской автомобильной компанией еще с 1988 года, но уже к 1995-му его производство прекратилось. Однако успех пятидверного хэтчбека был таким впечатляющим, что он стал наиболее продаваемым легковым авто в Бразилии, обогнав по показателям даже пользующийся невиданной популярностью в стране Volkswagen Golf.

Второе поколение Fiat Tipo дебютировало лишь в 2015 году в Турции, где модель называлась Aegea. В 2016-м же изначальное наименование было восстановлено, и компания приступила к выпуску не только хэтчбеков, но и седанов, которые вышли в продажу в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:00

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