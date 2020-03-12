Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки





Специалисты узнали, что витамин B12 способен уничтожать раковые клетки вместе с противоопухолевым препаратом. Как было известно, нехватка этого витамина появляется от несбалансированного питания и приводит к ослаблению иммунитета, подвергает организм разным болезням.Для предотвращения недостаточности этого нутриента нужно употреблять постное свиное и куриное мясо. Этот продукт помогает укрепить иммунитет, поддерживать тело в хорошей физической форме. Нужно включить в меню и куриную печень, в которой имеется 20 микрограммов витамина, суточная необходимость которого 3-5 микрограммов.Не стоит забывать и о говяжьих субпродуктах, которые насыщены им в два раза больше. Включить стоит в меню и моцареллу, тунец, сельдь и сардины, которые необходимы для организма.