«Там нас береги»: супруг Надежды Бабкиной посвятил трогательный пост маме
Певец Евгений Гор посвятил трогательный пост своей маме, которая ушла из жизни в молодом возрасте. Соответствующую запись гражданский супруг Надежды Бабкиной опубликовал на своей странице в Instagram.
Евгений Гор поделился с поклонниками архивным снимком своей покойной матери, решив таким образом почтить её память. Музыкант сочинил трогательное стихотворение, в котором попросил родительницу беречь своих близких людей. «И от меня миллион цветов… И тысячи несказанных слов… Океан «взахлёб» и рек «мам, помоги». Теперь же ты там нас береги», – написал он. Известно, что мама знаменитости работала помощником президента РФ. Пользователи соцсети заметили схожесть родственников и подчеркнули, что люди живы, пока их хранят в душе.
Напомним, певец Евгений Гор и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина познакомились в 2003 году. 30-летняя разница в возрасте и постоянно возникающие слухи не мешают исполнителям уже много лет быть счастливыми вместе.
Евгений Гор поделился с поклонниками архивным снимком своей покойной матери, решив таким образом почтить её память. Музыкант сочинил трогательное стихотворение, в котором попросил родительницу беречь своих близких людей. «И от меня миллион цветов… И тысячи несказанных слов… Океан «взахлёб» и рек «мам, помоги». Теперь же ты там нас береги», – написал он. Известно, что мама знаменитости работала помощником президента РФ. Пользователи соцсети заметили схожесть родственников и подчеркнули, что люди живы, пока их хранят в душе.
Напомним, певец Евгений Гор и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина познакомились в 2003 году. 30-летняя разница в возрасте и постоянно возникающие слухи не мешают исполнителям уже много лет быть счастливыми вместе.