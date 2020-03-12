«Там нас береги»: супруг Надежды Бабкиной посвятил трогательный пост маме

Евгений Гор поделился с поклонниками архивным снимком своей покойной матери, решив таким образом почтить её память. Музыкант сочинил трогательное стихотворение, в котором попросил родительницу беречь своих близких людей., – написал он. Известно, что мама знаменитости работала помощником президента РФ. Пользователи соцсети заметили схожесть родственников и подчеркнули, что люди живы, пока их хранят в душе.Напомним, певец Евгений Гор и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина познакомились в 2003 году. 30-летняя разница в возрасте и постоянно возникающие слухи не мешают исполнителям уже много лет быть счастливыми вместе.