Стоматологи перечислили лучшие продукты для белоснежной улыбки





Пищевая сода является натуральным отбеливателем для зубов, а применять ее рекомендуется в небольших количествах вместе с зубной пастой. Чтобы получить белоснежную улыбку, можно полоскать рот теплой водой с солью, которая обладает антибактериальным эффектом. В качестве ополаскивателя рекомендуется использовать кокосовое масло. Для очистки и отбеливания зубов можно применять древесный уголь, который поглощает токсины и бактерии, а также укрепляет десны.Чтобы достичь белоснежной улыбки, следует выбирать правильные продукты питания. Эффективными для этого станут яблоки и клубника, поскольку они содержат достаточно кислоты. Пища белого цвета способствует поддержанию белизны зубов, например, курица, рис и рыба. В таком случае следует воздержаться от черники, моркови, свеклы и куркумы. Полезным также станет сыр благодаря содержанию кальция и очищающей структуры.