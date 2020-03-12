Сын Тома Хэнкса о состоянии заразившегося коронавирусом отца: "Пока выраженных симптомов нет"

Чет Хэнкс публично подтвердил, что его отец вместе с матерью Ритов Уилсон находятся в Австралии, где был подтвержден их диагноз. Известно, что актер участвовал в съемках фильма, когда почувствовал слабость в теле и большую усталость. Его супруга пережила сильный озноб, который периодически возвращался. Сын пары отметил, что пока у его отца нет выраженных симптомов недуга, но он намерен пройти все необходимые медицинские процедуры. Чет Хэнкс уверен, что из-за этого не стоит волноваться, а также пожелал своим подписчикам здоровья.В своем микроблоге Том Хэнкс отметил, что будет находиться в изоляции столько, сколько потребуется. Также актер пообещал делиться подробностями протекания болезни.