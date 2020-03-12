Эксперты: США и Эр-Рияд обрушили рынки ради дестабилизации ситуации в России
Специалисты полагают, что обрушение цен на нефть и финансовых рынков возбуждено Саудовской Аравией и Вашингтоном, чтобы пошатнуть политическое положение России. Они сообщают, что манипулирование ценами происходит целенаправленно.
Специалисты считают, что Саудовская Аравия, игнорировавшая мнение России по продлению сделки ОПЕК+, обвалила мировой и финансовый рынки. Их действия обращены на ослабление рынка для выгоды США и Королевства. Эксперты заявляют, что Вашингтон и Эр-Рияд специально проводят манипуляции с ценообразованием на нефть и курсом валюты, чтобы с энергетического рынка убрать Москву.
Александр Фролов отмечает, что за США выступает Саудовская Аравия, как раз они являются основными бенефициарами сделки ОПЕК+, которая стала инструментом экспансии сланцевых компаний Америки.
Напомним, что больше чем на 30% упали цены на нефть 9 марта. Это случилось на фоне то, что члены ОПЕК+ не сумели согласовать сокращение ее добычи.
Специалисты считают, что Саудовская Аравия, игнорировавшая мнение России по продлению сделки ОПЕК+, обвалила мировой и финансовый рынки. Их действия обращены на ослабление рынка для выгоды США и Королевства. Эксперты заявляют, что Вашингтон и Эр-Рияд специально проводят манипуляции с ценообразованием на нефть и курсом валюты, чтобы с энергетического рынка убрать Москву.
Александр Фролов отмечает, что за США выступает Саудовская Аравия, как раз они являются основными бенефициарами сделки ОПЕК+, которая стала инструментом экспансии сланцевых компаний Америки.
Напомним, что больше чем на 30% упали цены на нефть 9 марта. Это случилось на фоне то, что члены ОПЕК+ не сумели согласовать сокращение ее добычи.
Общество / Выбор редакции
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:56