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Михаил Андреев рассказал, как Николай Расторгуев пытался ловить щуку бензопилой

Поэт-песенник Михаил Андреев рассказал, как лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев пробовал поймать щуку на бензопилу. Это произошло, когда исполнитель в компании знакомых отдыхал в Сибири.
Михаил Андреев рассказал, как Николай Расторгуев пытался ловить щуку бензопилой

На отдыхе друзья ходили на охоту, катались на снегокатах и побывали на зимней рыбалке. Именно она то и запомнилась больше всего, признается Михаил Андреев.

Поэт рассказал, что Николай Расторгуев при помощи бензопилы проделывал во льду лунку, а в этот момент оттуда выпрыгнула рыба. Музыканту удалось руками поймать ее, это оказалась щука.

Михаил Андреев также поделился, что народного артиста поклонники ценят больше всего за ум. Рассказал поэт-песенник и о том, откуда произошло название группы «Любэ». На самом деле оно никак не связано с городом Люберцы, а произведено от слова «любовь». Автор песен уверен в том, что популярность группа «Любэ» получила из-за профессионализма композитора Игоря Матвиенко. Он составлял аранжировку так, что на нее хорошо ложились стихи поэта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пужаева Алина Сегодня, 14:26

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