Михаил Андреев рассказал, как Николай Расторгуев пытался ловить щуку бензопилой





На отдыхе друзья ходили на охоту, катались на снегокатах и побывали на зимней рыбалке. Именно она то и запомнилась больше всего, признается Михаил Андреев.Поэт рассказал, что Николай Расторгуев при помощи бензопилы проделывал во льду лунку, а в этот момент оттуда выпрыгнула рыба. Музыканту удалось руками поймать ее, это оказалась щука.Михаил Андреев также поделился, что народного артиста поклонники ценят больше всего за ум. Рассказал поэт-песенник и о том, откуда произошло название группы «Любэ». На самом деле оно никак не связано с городом Люберцы, а произведено от слова «любовь». Автор песен уверен в том, что популярность группа «Любэ» получила из-за профессионализма композитора Игоря Матвиенко. Он составлял аранжировку так, что на нее хорошо ложились стихи поэта.