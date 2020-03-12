Диетологи: Кефир и квашеная капуста восстанавливают естественную микрофлору кишечника





Вышеназванная еда помогает заселить организм «правильными» бактериями». Для улучшения микрофлоры кишечника медики советуют пить кефир, который можно самостоятельно приготовить с помощью закваски и молока. Лучшим временем для приема кисломолочного напитка является утро. При этом существует кефир на воде для тех, кто не переносит лактозу. Также диетологи рекомендовали употреблять в пищу квашеную капусту, являющуюся традиционным рецептом во многих государствах. Подобное питание чаще всего служит гарниром к мясу или рыбе. Оно хорошо облегчает процесс пищеварения. Кроме этого, стоит приправлять блюда морской водой, обеспечивающей организм важными минералами.Люди, страдающие от запоров, могут натощак принимать морскую воду, предварительно смешав ее с 2,5 литрами питьевой жидкости. Специальные добавки не будут лишними для тех, кому нужно быстро заселить микрофлору после пережитой болезни или приема лекарств. Принимать их следует за час до еды, чтобы получить максимально эффективный результат.Изменить или уничтожить кишечную флору может ряд факторов. Речь идет о режиме питания с большим количеством жиров, рафинированной муки и жареных продуктов. То же самое касается и стрессового периода, так как он всегда отрицательно влияет на здоровье человека.