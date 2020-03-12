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Звезда «Дом-2» Виктория Боня обманывает доверчивых подписчиков

В Сети появилась информация о том, что звезда скандального проекта «Дом-2» Виктория Боня обманывает своих поклонников. Так, она обещала дешево им отдать свои вещи, но потом решила выставить их на аукцион.
Звезда «Дом-2» Виктория Боня обманывает доверчивых подписчиков

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня приняла решение избавиться от ненужных ей вещей. По словам Виктории, она готова отдать за смешные деньги те наряды, которые были одеты всего максимум один раз. А вот приобрести платья или что-то еще из гардероба Бони может любой пользователь Сети.

Красотка признается, что ее гардероб завален чуть ли не до отказа. Девушка намерена сделать отдельную страницу в Сети, где за каждую вещь она планировала попросить всего 1000 рублей. Однако чуть позже информация насчет продажи вещей кардинально изменилась. Теледива сообщила, что намерена устроить аукцион, а это значит, что стартовая цена составит 1000 рублей, но она вполне может стать больше.

Подписчики, узнав об этом, выразили свое недоумение. Они говорят о том, что их по сути обманули, ведь изначально обещали вещи звезды телевизионного реалити-проекта «Дом-2» практически даром.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:38

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