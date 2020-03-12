Эксперты рассказали, каким образом автодилеры обманывают водителей





Центры дилеров и страховые организации сотрудничают на довольно сомнительных началах, которые предусматривают предложение услуг по цене, которая в три-четыре превышает нормальную стоимость полиса. При этом подобная практика является одинаковой как за рубежом, так и в России. Как говорят эксперты, некоторые фирмы умудряются зарабатывать на ОСАГО. Более 30% всех опрошенных автомобилистов в РФ встречаются с навязыванием других услуг при оформлении данной страховки.Поскольку большинство салонов зарабатывает не на продаже машин, а на дополнительных сервисах и ремонтах, нет ничего удивительного в уловках дилеров. Зачастую они прибегают к разного рода договорам о платном техническом осмотре у страховщиков или иных страхований жизни, здоровья или жилья. Другим методом являются кампании по отзыву - неоплачиваемый заезд в сервис на ликвидацию поломки дополняется заменой гарантийной детали, для которой "необходимо" провести еще несколько платных процедур. В случае отказа механики часто пугают водителя поломками.