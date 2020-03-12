Huawei P40 порадует поклонников компании тройной селфи-камерой в экране





Индийский инсайдер Мукул Шарма часто рассказывает в интернете подробности мобильных новинок. На этот раз он разместил в Twitter официальный тизер серии флагманских моделей Huawei P40, позволяющий оценить маленькие рамки дисплея. Кроме этого, аппарат демонстрирует, какой окажется селфи-камера продукта компании. Согласно подтвержденным слухам, разработчики оборудуют хотя бы один гаджет из линейки врезанной в экран фронтальной камерой с 3-мя датчиками изображения. Главный из них на 52 Мп оснастят оптическим форматом 1/1,3 дюйма.За счет перископной камеры в смартфоне доступен оптический зум. По ожиданиям, P40 Pro получит однокристальную систему Kirin 990, а также около 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Оба аппарата серии представят с зарядкой на 22,5 и 40 Вт. Презентация моделей состоится 25 марта.