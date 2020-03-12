Новому iPhone 12 приписывают наличие 3D-камеры World Facing





Инсайдеры утверждают, что совершенно новую камеру World Facing на 64 Мп получит хотя бы одна версий ожидающейся модели iPhone 12. Предполагается, что новая 3D разработка станет комбинацией системы лазеров и датчиков. Для нее разрабатывается соответствующее программное обеспечение. Модуль сможет измерить расстояние между телефонов и объектом, а также наложить новые эффекты для лучшего качества картинки. При этом ожидается улучшение функции дополненной реальности. Сообщается, что разработка проекта ведется на протяжении нескольких лет.Поставщиком для основных комплектующих камеры World Facing станет компания Lumentum. Эксперты ожидают улучшенную съемку в портретном режиме, а пользователю станут доступны эффекта размытия и настройка его диапазона.