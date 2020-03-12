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Xiaomi выпустила в продажу еще одну версию игрового смартфона Black Shark 3

Китайская компания Xiaomi выпустила в продажу еще одну версию игрового смартфона. Цена Black Shark 3 на 12 Гб ОЗУ составит 544 доллара.
Xiaomi выпустила в продажу еще одну версию игрового смартфона Black Shark 3

Менее недели назад китайская компания-разработчик, специализирующаяся на изготовлении смартфонов и других «умных устройств», порадовала поклонников бренда выпуском игрового девайса Black Shark 3. Новый смартфон получил 8 ГБ ОЗУ и 128Гб флэш-памяти. Сегодня же в продажу поступила еще одна версия смартфона, в которой, кроме прочего, увеличилось количество ОЗУ – устройство может похвастаться объемом оперативной памяти в 12 ГБ.

Свежая версия Black Shark 3 также построена на основе однокристальной системы Snapdragon 865 и имеет встроенный модем X55, делающий смартфон отличным инструментом для работы с пятым поколением мобильной связи. Экран устройства имеет расширенный динамический диапазон HDR+, а также активную матрицу на органических светодиодах, с разрешением 1080р и частотой обновления изображения в 90 Гц.

Камера, расположенная с тыльной стороны новинки от Xiaomi, включает наличие трех датчиков – на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Фронтальная же имеет разрешение в 20 Мп, что позволяет делать действительно качественные селфи. Кроме того, игровой смартфон получил мощный аккумулятор на 4720 мАч, а также дополнительные механические кнопки для удобства использования девайса во время игр.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:30

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