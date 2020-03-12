В Китае сообщили о завершении пика эпидемии коронавируса





Эпидемия коронавируса в Китае достигла своего пика, сообщают местные эксперты по здравоохранению. К такому выводу эпидемиологи пришли после того, как в провинции Хубэй было зарегистрировано всего восемь новых инфекций, которые пришлись исключительно на город Ухань. Снижение числа зараженных отражается на действиях властей, которые осторожно ослабляют строгие меры карантина и возобновляют работу на предприятиях.Хотя вирус быстро распространяется по всему миру, его прогресс в Китае заметно приостановился за последние семь дней, в результате жесткого контроля за передвижением людей и дорожным движением. Эпидемии также противодействовала фактическая блокировка города Ухань с населением в 11 миллионов человек. На данный момент во всем мире насчитывается около 126 тысяч инфицированных COVID-19, а также более 4,6 тысяч летальных случаев.